Леонид Якубович рассказал, что уже 18 лет ведёт "Поле чудес" в одном и том же смокинге
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Народный артист России Леонид Якубович рассказал, что знаменитому смокингу, в котором он ведёт телепередачу "Поле чудес", уже 18 лет.
"Смокингу, в котором я работаю, уже 18 лет. Ещё есть белый костюм, который надеваю 8 Марта и под Новый год", — рассказал телеведущий в интервью РИА "Новости".
Также Якубович опроверг слухи о своей высокой зарплате, отметив, что если бы получал столько, сколько писали в СМИ, то не работал бы ведущим.
Ранее Лайф писал, что в испанском аналоге передачи "Поле чудес" нашли двойника Леонида Якубовича. Ведущий программы La Ruleta de la Fortuna имеет такие же усы и повадки, что и знаменитый российский артист.