Леонид Якубович рассказал, что уже 18 лет ведёт "Поле чудес" в одном и том же смокинге

Народный артист России Леонид Якубович рассказал, что знаменитому смокингу, в котором он ведёт телепередачу "Поле чудес", уже 18 лет.

"Смокингу, в котором я работаю, уже 18 лет. Ещё есть белый костюм, который надеваю 8 Марта и под Новый год", — рассказал телеведущий в интервью РИА "Новости".

Также Якубович опроверг слухи о своей высокой зарплате, отметив, что если бы получал столько, сколько писали в СМИ, то не работал бы ведущим.