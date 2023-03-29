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29 марта, 10:40

Леонид Якубович рассказал, что уже 18 лет ведёт "Поле чудес" в одном и том же смокинге

<p>Обложка © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=3_qqyrAy7cU&t=2203s" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Российские телеигры и не только</a></p>

Обложка © YouTube / Российские телеигры и не только

Народный артист России Леонид Якубович рассказал, что знаменитому смокингу, в котором он ведёт телепередачу "Поле чудес", уже 18 лет.

"Смокингу, в котором я работаю, уже 18 лет. Ещё есть белый костюм, который надеваю 8 Марта и под Новый год", — рассказал телеведущий в интервью РИА "Новости".

Также Якубович опроверг слухи о своей высокой зарплате, отметив, что если бы получал столько, сколько писали в СМИ, то не работал бы ведущим.

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Ранее Лайф писал, что в испанском аналоге передачи "Поле чудес" нашли двойника Леонида Якубовича. Ведущий программы La Ruleta de la Fortuna имеет такие же усы и повадки, что и знаменитый российский артист.

Никита Никонов
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