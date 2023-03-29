Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
Регион

Уведомления отключены

29 марта, 10:03

Песков отказался давать прогнозы о сроках окончания спецоперации на Украине

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о возможном завершении СВО в этом году

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался давать прогнозы о сроках окончания спецоперации на Украине и подчеркнул, что такую информацию уполномочено сообщать Министерство обороны.

"Эти [оценки] уже, наверное, всё-таки должны давать специалисты, которые у нас занимаются специальной военной операцией. Это Министерство обороны", ответил представитель Кремля на вопрос о возможном завершении СВО в 2023 году.

Что обещают России и Украине пророки со всего мира весной 2023 года

Что обещают России и Украине пророки со всего мира весной 2023 года

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что говорить о сроках завершения специальной военной операции некорректно и преждевременно. Он напомнил, что Россия противостоит на Украине армии НАТО, а оружием Киев снабжают десятки стран.

Обложка ©

Getty Images / Sefa Karacan

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров