Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался давать прогнозы о сроках окончания спецоперации на Украине и подчеркнул, что такую информацию уполномочено сообщать Министерство обороны.

"Эти [оценки] уже, наверное, всё-таки должны давать специалисты, которые у нас занимаются специальной военной операцией. Это Министерство обороны", — ответил представитель Кремля на вопрос о возможном завершении СВО в 2023 году.