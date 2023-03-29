Песков отказался давать прогнозы о сроках окончания спецоперации на Украине
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о возможном завершении СВО в этом году
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался давать прогнозы о сроках окончания спецоперации на Украине и подчеркнул, что такую информацию уполномочено сообщать Министерство обороны.
"Эти [оценки] уже, наверное, всё-таки должны давать специалисты, которые у нас занимаются специальной военной операцией. Это Министерство обороны", — ответил представитель Кремля на вопрос о возможном завершении СВО в 2023 году.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что говорить о сроках завершения специальной военной операции некорректно и преждевременно. Он напомнил, что Россия противостоит на Украине армии НАТО, а оружием Киев снабжают десятки стран.
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