Песков: Большинство россиян уверены, что цели СВО будут достигнуты

В Кремле заявили о беспрецедентной консолидации российского общества вокруг президента Владимира Путина и политики, которую он проводит. Большинство россиян уверены, что цели специальной военной операции должны быть и будут достигнуты. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы видим абсолютно доминирующую уверенность в нашем обществе в том, что все цели, поставленные перед СВО, будут достигнуты и должны быть достигнуты", — сказал представитель Кремля.

Он напомнил, что главная цель России в ходе СВО — обеспечить безопасность страны в целом и безопасность жителей новых регионов в частности.