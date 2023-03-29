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Регион
Опубликовано 29 марта 2023, 09:59

Песков: Большинство россиян уверены, что цели СВО будут достигнуты

В Кремле заявили о беспрецедентной консолидации российского общества вокруг президента Владимира Путина и политики, которую он проводит. Большинство россиян уверены, что цели специальной военной операции должны быть и будут достигнуты. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы видим абсолютно доминирующую уверенность в нашем обществе в том, что все цели, поставленные перед СВО, будут достигнуты и должны быть достигнуты", — сказал представитель Кремля.

Он напомнил, что главная цель России в ходе СВО — обеспечить безопасность страны в целом и безопасность жителей новых регионов в частности.

Путин назвал защиту России и её жителей целью спецоперации на Украине
Путин назвал защиту России и её жителей целью спецоперации на Украине

А ранее зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев призвал все органы власти, партии и общественные силы объединить усилия ради достижения целей спецоперации, а также создания условий дальнейшего развития страны.

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LIFE / Андрей Тишин

Александра Вишнякова
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