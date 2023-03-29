В Кремле не считают американский "саммит за демократию" серьёзным мероприятием, заявил Песков
Песков: "Саммит за демократию" в США вряд ли можно отнести к категории серьёзных мероприятий
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявил, что США, проводя "саммит за демократию", пытаются поучить другие страны, но многие государства не воспринимают подобные нравоучения всерьёз.
"Америка, которая, несмотря ни на что, по-прежнему претендует на роль всемирного учителя по вопросам так называемой демократии, [предпринимает] уже вторую попытку собрать вместе под видом учеников целый ряд стран, чтобы заниматься там нравоучениями", — сказал представитель Кремля на брифинге.
По словам Пескова, многие в мире с улыбками воспринимают такие попытки делить мир на государства первого и второго сорта. "Саммит за демократию" навряд ли можно считать каким-либо серьёзным мероприятием, отметил пресс-секретарь главы государства.
Второй "саммит за демократию" проходит в США с 28 по 30 марта. Помимо Соединённых Штатов организаторами мероприятия являются правительства Нидерландов, Коста-Рики, Республики Корея и Замбии.
Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал США главным диктатором мира, который издевается над другими странами. По его словам, Вашингтон к месту и нет провозглашает демократические лозунги, но на самом деле США уже давно стали чемпионами по нарушению суверенитета государств, числу развязанных войн и конфликтов, а также грубой и незаконной охоте на граждан других стран.