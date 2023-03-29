Кремль счёл невозможным достижение целей СВО путём переговоров

Выполнить задачи спецоперации дипломатическим путём в случае с Украиной не представляется возможным, поэтому России пришлось выбрать другой способ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы неоднократно говорили, что цели РФ могут достигаться различными путями: политико-дипломатическими или, если политико-дипломатические в настоящий момент невозможны, а в случае с Украиной они невозможны, к нашему сожалению, военными, то есть посредством проведения специальной военной операции", — пояснил он.

Представитель Кремля напомнил, что одна из важных целей СВО — обеспечение безопасности населения в новых российских регионах, а также в целом в стране.