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Регион
Опубликовано 29 марта 2023, 10:26
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Кремль счёл невозможным достижение целей СВО путём переговоров

Песков объяснил, что достичь целей СВО путём дипломатии в случае с Украиной невозможно

Выполнить задачи спецоперации дипломатическим путём в случае с Украиной не представляется возможным, поэтому России пришлось выбрать другой способ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы неоднократно говорили, что цели РФ могут достигаться различными путями: политико-дипломатическими или, если политико-дипломатические в настоящий момент невозможны, а в случае с Украиной они невозможны, к нашему сожалению, военными, то есть посредством проведения специальной военной операции", пояснил он.

Представитель Кремля напомнил, что одна из важных целей СВО — обеспечение безопасности населения в новых российских регионах, а также в целом в стране.

В США напомнили, что у Путина слова по СВО не расходятся с делом
В США напомнили, что у Путина слова по СВО не расходятся с делом

Также Песков сообщил, что большинство россиян уверены в достижимости целей специальной военной операции. Об этом говорит беспрецедентная консолидация российского общества вокруг президента Владимира Путина и политики, которую он проводит.

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Kremlin.ru

Татьяна Миссуми
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