Кремль счёл невозможным достижение целей СВО путём переговоров
Песков объяснил, что достичь целей СВО путём дипломатии в случае с Украиной невозможно
Выполнить задачи спецоперации дипломатическим путём в случае с Украиной не представляется возможным, поэтому России пришлось выбрать другой способ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы неоднократно говорили, что цели РФ могут достигаться различными путями: политико-дипломатическими или, если политико-дипломатические в настоящий момент невозможны, а в случае с Украиной они невозможны, к нашему сожалению, военными, то есть посредством проведения специальной военной операции", — пояснил он.
Представитель Кремля напомнил, что одна из важных целей СВО — обеспечение безопасности населения в новых российских регионах, а также в целом в стране.
Также Песков сообщил, что большинство россиян уверены в достижимости целей специальной военной операции. Об этом говорит беспрецедентная консолидация российского общества вокруг президента Владимира Путина и политики, которую он проводит.