Враги Шольца в деле: Кто помешает США замять историю с подрывом "Северных потоков"

США не смогут вечно закрывать глаза на неприятную для себя информацию об участии в подрыве "Северных потоков". Слишком многие стороны заинтересованы в раскрытии всех деталей диверсии. Об этом сообщил в своей авторской программе на "Радио Sputnik" кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев.

"Спустить на тормозах эту историю у администрации [президента США Джо] Байдена не получится. Потому что слишком много игроков, заинтересованных в том, чтобы хотя бы какие-то элементы этой истории всплывали на поверхность", — заявил политолог.

По его словам, о прямой причастности американской власти к подрыву газопровода говорят ранее совершённые США акты государственного терроризма. Эксперт заметил, что во многих странах есть политические силы, которые хотели бы использовать эту историю в своих интересах, среди них и противники канцлера ФРГ Олафа Шольца.

"Выяснилось, что есть люди, которые хотят нагадить Шольцу. Сейчас нет сомнений, что Шольц был в курсе подготовки террористического акта. Более того, видимо, занимал позицию деятельного нейтралитета, то есть он соучастник теракта", — указал Евстафьев.

Также выяснилось, что многие жители Соединённых Штатов хотят, чтобы определённые чиновники нынешней администрации были "вытащены на свет божий из "пузыря" — и вперёд, на следствие, рассказывать, как доставляли взрывчатку". В Еврокомиссии также есть лица, которые хотели бы от этого "отделиться".

"В этой ситуации играть в молчанку абсолютно бессмысленно", — заключил эксперт.