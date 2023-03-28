Песков: Россия и дальше будет инициировать расследование по подрыву "Северных потоков"

Россия будет и дальше инициировать международное расследование по терактам на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2". Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Мы будем делать всё, что в наших силах, чтобы дальше продолжать настаивать и инициировать такое международное расследование", — сказал пресс-секретарь российского лидера.