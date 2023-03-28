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28 марта, 09:49

Песков: Россия и дальше будет инициировать расследование по подрыву "Северных потоков"

Россия будет и дальше инициировать международное расследование по терактам на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2". Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Мы будем делать всё, что в наших силах, чтобы дальше продолжать настаивать и инициировать такое международное расследование", — сказал пресс-секретарь российского лидера.

При этом он отметил, что в данный момент вряд ли можно конкретизировать шаги, которые РФ намерена предпринимать.

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Напомним, взрывы на газопроводах произошли в сентябре 2022 года. Пока европейские страны никак не могут найти подозреваемых, в СМИ появляются разные версии произошедшего. Так, американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что за подрывом "Северных потоков" стоят именно США. С этими выводами ранее согласился президент России Владимир Путин. А МИД РФ не исключил требования компенсации за уничтожение инфраструктуры.

Обложка ©

Getty Images / Handout / Swedish Coast Guard

Александр Юнашев
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