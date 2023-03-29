Огненное дыхание: Чем опасна обычная изжога и как её избежать

Игнорировать частые приступы изжоги нельзя, так как это может привести к серьёзным повреждениям пищевода. Об этом Лайфу рассказала врач-гастроэнтеролог "СМ-клиники" Анастасия Никульникова.

"Ощущение жжения, горечи и дискомфорт за грудиной можно считать симптомами изжоги. Если вы испытываете это ощущение сразу после еды или оно возникает позже, то это однозначно изжога. Она появляется при попадании кислого содержимого желудка или желчи в пищевод", — пояснила она.

Часто недуг становится следствием переедания или употребления острой, кислой, жареной, жирной пищи, газировки, а также может быть побочным эффектом от приёма некоторых лекарств. Однократное проявление симптома не приводит к серьёзным последствиям для пищевода, отметила медик. А вот систематическая изжога — повод для беспокойства и обращения в больницу. Никульникова подчеркнула, что самостоятельно лечить болезнь не следует.

"Принимая лекарственные препараты, на какое-то время вы купируете симптомы, но заболевание, если оно у вас существует, вы не лечите, что может привести к развитию осложнений", — сказала она.

Изжога опасна развитием заболеваний пищевода, таких как рефлюксная болезнь с поражением слизистой оболочки вплоть до эрозий и язв. Доктор резюмировала, что именно в больнице смогут провести необходимое обследование и поставить диагноз.