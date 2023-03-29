Бывший член "Якудзы" Харусан вступил в Грузинский легион ВСУ ради "искупления грехов"

Японский наёмник с позывным Харусан, который почти 20 лет был членом мафии "Якудза", уже год воюет на Украине на стороне ВСУ. Он поделился в эфире "Радио Свобода"* своими мотивами.

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На родине за свои преступления Харусан отсидел в тюрьме десять лет. На Украине он подался в снайперы и сейчас проходит подготовку в Грузинском национальном легионе ВСУ, чтобы вернуться на передовую. Наёмник рассказал, что в "Якудзу" он попал в 16 лет вместе со своим отцом. Харусан был в мафии охранником босса.

По мнению наёмника, от украинского конфликта зависит будущее Японии, именно из-за этого убеждения он и поехал воевать. Бои на стороне ВСУ он также считает "искуплением грехов прошлого". "Очищением души" он намерен заниматься до тех пор, пока позволит физическое состояние.

"А вот после этого даже не думаю, трудно загадывать, что там будет дальше", — заключил Харусан.

А ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил о скоплении украинских военных и иностранных наёмников в Запорожье. По его словам, заводы, административные здания, пансионаты, школы и больницы используют в качестве военных объектов.