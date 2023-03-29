Составлен топ-4 мест для отдыха в Москве и Подмосковье с итальянским песком и all inclusive

После долгой зимы многие очень скучают по солнцу, но позволить себе роскошный отдых на островах могут не все. И здесь есть выход: эксперт по туризму Николай Мельник рассказал жителям Москвы и Подмосковья, где можно отдохнуть в апреле, не выезжая за пределы региона.

Среди предлагаемых вариантов — гостиницы, парк-отели и турбазы. В беседе с "Вечерней Москвой" эксперт отметил, что для любителей городского отдыха лучшим выбором станут отель Four Seasons и гостиница "Националь" в центре столицы.

"Она [гостиница] сделана в старинном советском стиле. Из окон номеров открывается потрясающий вид на Красную площадь. Стоимость начинается от 15 тысяч за сутки за двоих. В эту цену включён завтрак в ресторане с видом на Кремль. Более того, в отеле есть бассейн, джакузи и парная, которые располагаются на седьмом этаже. Посещение входит в стоимость проживания", — рассказал Мельник.

Насладиться сервисом на высочайшем уровне можно в подмосковных парк-отелях Les Art Resort и "Солнечный". Их посетители особенно отмечают чистый воздух, бассейны на природе и спа-программы. Проживание на двоих за сутки начинается от 9 тысяч, и там нередко можно встретить звёзд и прочих медийных личностей. Такие отели радуют гостей пляжами из итальянского песка, а на их территории есть открытые и крытые бассейны, бани, спа-комплекс, ночной клуб и приют для животных.

Ещё два места — загородный комплекс Tulip Inn Sofrino Park, где на одном из объектов недавно построили подогреваемый бассейн, и отель "Звенигород". В них цены начинаются от 9 тысяч рублей, уточнил специалист.