Омбудсмен рассказала про добровольца, который отправился на СВО за мобилизованным сыном

Петербуржец отправился в зону проведения специальной военной операции вслед на сыном, которого направили туда в рамках частичной мобилизации. Историю рассказала уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова.

"В одном из регионов нам рассказали о поступке 52-летнего отца из Петербурга. Он записался в добровольцы, чтобы быть со своим мобилизованным 30-летним сыном. Так они сейчас служат в одной части", — рассказала Агапитова, выступая с докладом перед членами петербургского Заксобрания.

Упомянула омбудсмен и другой необычный случай, когда многодетный отец, отправленный в зону СВО в рамках мобилизации, отказался возвращаться с фронта, несмотря на то что ходатайство его супруги было рассмотрено и удовлетворено.