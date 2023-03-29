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Регион
Опубликовано 29 марта 2023, 13:16
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Омбудсмен рассказала про добровольца, который отправился на СВО за мобилизованным сыном

Омбудсмен Агапитова рассказала, как отец пошёл добровольцем на СВО вслед за мобилизованным сыном

Петербуржец отправился в зону проведения специальной военной операции вслед на сыном, которого направили туда в рамках частичной мобилизации. Историю рассказала уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова.

"В одном из регионов нам рассказали о поступке 52-летнего отца из Петербурга. Он записался в добровольцы, чтобы быть со своим мобилизованным 30-летним сыном. Так они сейчас служат в одной части", — рассказала Агапитова, выступая с докладом перед членами петербургского Заксобрания.

Упомянула омбудсмен и другой необычный случай, когда многодетный отец, отправленный в зону СВО в рамках мобилизации, отказался возвращаться с фронта, несмотря на то что ходатайство его супруги было рассмотрено и удовлетворено.

У мобилизованных военных в РФ начались первые отпуска
У мобилизованных военных в РФ начались первые отпуска

Ранее Лайф рассказывал, что рабочая группа по вопросам специальной военной операции помогла мобилизованному россиянину приехать домой в связи с родами его жены.

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ТАСС / Алеев Егор

Максим Плетнёв
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