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29 марта, 14:50

Байден неожиданно встал на колено перед рабочими ради фото

Президент США Байден опустился на колено ради фотографии с рабочими в Северной Каролине

<p>Президент США Джо Байден. Обложка © <a href="https://www.youtube.com/watch?v=qw_WPeCHIaY" target="_blank" rel="noopener noreferrer">YouTube </a>/ The Independent</p>

Президент США Джо Байден. Обложка © YouTube / The Independent

Президент США Джо Байден встал на колено ради совместной фотографии с рабочими после выступления на предприятии по производству полупроводников в штате Северная Каролина. Трансляцию вёл YouTube-канал британской газеты The Independent.

В конце мероприятия американский лидер спустился с трибуны ради общения с сотрудниками завода. После короткой беседы он решил сделать с ними совместное фото и почему-то выбрал для этого странную позу. Он бросил на землю папку с документами и опустился на одно колено.

"Ваша метка синяя": Байдену пришлось давать указания, чтобы он правильно спустился к рабочим

"Ваша метка синяя": Байдену пришлось давать указания, чтобы он правильно спустился к рабочим

Ранее Лайф рассказывал, что Байден в ходе выступления перепутал Канаду с Китаем. Оговоркой он вызвал смех и овации канадского парламента, перед которым выступал.

Андрей Бражников
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