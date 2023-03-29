Байден неожиданно встал на колено перед рабочими ради фото
Президент США Байден опустился на колено ради фотографии с рабочими в Северной Каролине
Президент США Джо Байден. Обложка © YouTube / The Independent
Президент США Джо Байден встал на колено ради совместной фотографии с рабочими после выступления на предприятии по производству полупроводников в штате Северная Каролина. Трансляцию вёл YouTube-канал британской газеты The Independent.
В конце мероприятия американский лидер спустился с трибуны ради общения с сотрудниками завода. После короткой беседы он решил сделать с ними совместное фото и почему-то выбрал для этого странную позу. Он бросил на землю папку с документами и опустился на одно колено.
Ранее Лайф рассказывал, что Байден в ходе выступления перепутал Канаду с Китаем. Оговоркой он вызвал смех и овации канадского парламента, перед которым выступал.