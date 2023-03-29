Байден неожиданно встал на колено перед рабочими ради фото

Президент США Джо Байден встал на колено ради совместной фотографии с рабочими после выступления на предприятии по производству полупроводников в штате Северная Каролина. Трансляцию вёл YouTube-канал британской газеты The Independent.

В конце мероприятия американский лидер спустился с трибуны ради общения с сотрудниками завода. После короткой беседы он решил сделать с ними совместное фото и почему-то выбрал для этого странную позу. Он бросил на землю папку с документами и опустился на одно колено.