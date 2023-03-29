Терапевт развеял опасный миф о чесноке и луке

Лук и чеснок не помогут быстрее выздороветь, потому что их антибактериальные и противовирусные свойства являются мифом и не доказаны научно. Об этом "Газете.ru" рассказал терапевт, пульмонолог и нефролог клиники Medical On города Новосибирска Олег Загорулько.

"Нет достоверных данных ни о том, что употребление лука и чеснока может каким-то образом усилить иммунный ответ организма и снизить его восприимчивость к инфекционным болезням, ни о том, что употребление продуктов может снизить время течения заболевания, выраженность симптомов или предотвратить развитие бронхита или пневмонии", — объяснил он.

Предположение о том, что резкий луковый или чесночный запах помогает во время инфекций, появилось во времена, когда в Европе бушевала чума. Однако никаких серьёзных исследований на этот счёт ни тогда, ни сейчас не проводилось, напомнил доктор. По его словам, в этих продуктах есть полезные свойства и употреблять их нужно, но только не в качестве замены традиционной терапии.

"Важно понимать, что иммунитет может стимулироваться только болезнью или вакцинацией и поэтому отказываться от вакцинации, особенно людям с хроническими заболеваниями лёгких, в пользу употребления большого количества лука и чеснока строго не рекомендуется", — резюмировал пульмонолог.