Офицер Росгвардии арестован за закупку неисправных БПЛА для охраны Крымского моста на 395 млн

Глава отдела морского управления Росгвардии полковник Сергей Волков арестован по обвинению в поставке некачественных радиолокационных комплексов по борьбе с беспилотниками, которые используются для защиты Керченского моста. Офицеру вменяется статья "Превышение полномочий, повлёкшее тяжкие последствия".

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал полковнику Волкову, обвиняемому по ч. 3 ст. 286 УК РФ, меру пресечения в виде заключения под стражу до 17 мая", — зачитал вердикт судья 235-го гарнизонного военного суда Андрей Толкаченко.

Следователь объяснил требование об аресте Волкова тем, что он может скрыться от правоохранителей или оказать давление на свидетелей. Защита полковника настаивала на том, что проверка в отношении него шла более года и за это время тот не пытался сбежать.