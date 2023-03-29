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29 марта, 15:08

Офицер Росгвардии арестован за закупку неисправных БПЛА для охраны Крымского моста на 395 млн

Полковник Росгвардии арестован по делу о поставке некачественных комплексов против БПЛА

Глава отдела морского управления Росгвардии полковник Сергей Волков арестован по обвинению в поставке некачественных радиолокационных комплексов по борьбе с беспилотниками, которые используются для защиты Керченского моста. Офицеру вменяется статья "Превышение полномочий, повлёкшее тяжкие последствия".

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал полковнику Волкову, обвиняемому по ч. 3 ст. 286 УК РФ, меру пресечения в виде заключения под стражу до 17 мая", — зачитал вердикт судья 235-го гарнизонного военного суда Андрей Толкаченко.

Следователь объяснил требование об аресте Волкова тем, что он может скрыться от правоохранителей или оказать давление на свидетелей. Защита полковника настаивала на том, что проверка в отношении него шла более года и за это время тот не пытался сбежать.

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Ранее сообщалось, что Волкову предъявлено обвинение по статье "Превышение должностных полномочий" в поставке неисправных комплексов "Орёл-БПЛА" для охраны Крымского моста. По версии следствия, по приказу офицера было закуплено оборудование на 395 миллионов, которое не удовлетворяло требованиям.

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ТАСС / Александр Щербак

Андрей Бражников
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