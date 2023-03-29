В России выберут лучший ресторан года

В рамках Национальной ресторанной премии WhereToEat Russia 7 апреля выберут победителей в нескольких номинациях: "Лучший ресторан года", "Шеф-повар года", "Официант года" и "Кондитер года". Мероприятие пройдёт в Российском этнографическом музее, передаёт газета "Петербургский дневник".

На церемонии огласят топ-100 заведений в России, оценку даст коллегия экспертов со всех уголков страны путём тайного голосования. Среди профессиональных номинаций представлены: "Шеф-повар года", "Сомелье года", "Лучший бар года", "Выбор СМИ" и "Официант года". Впервые кандидаты борются за звание "Кондитер года".

Также будут подведены итоги всероссийского конкурса барменов и шеф-поваров. Лучшему ресторану года достанется переходящий трофей — антикварная серебряная чаша для льда. На текущий момент этот приз находится у московского ресторана TwinsGarden, который был признан лучшим на WТЕ в прошлом году.