В России выберут лучший ресторан года
На премии WhereToEat в Петербурге выберут лучший ресторан года и шеф-повара страны
Гастрономический театр IKRA в Сочи. Обложка © VK / Where To Eat
В рамках Национальной ресторанной премии WhereToEat Russia 7 апреля выберут победителей в нескольких номинациях: "Лучший ресторан года", "Шеф-повар года", "Официант года" и "Кондитер года". Мероприятие пройдёт в Российском этнографическом музее, передаёт газета "Петербургский дневник".
На церемонии огласят топ-100 заведений в России, оценку даст коллегия экспертов со всех уголков страны путём тайного голосования. Среди профессиональных номинаций представлены: "Шеф-повар года", "Сомелье года", "Лучший бар года", "Выбор СМИ" и "Официант года". Впервые кандидаты борются за звание "Кондитер года".
Также будут подведены итоги всероссийского конкурса барменов и шеф-поваров. Лучшему ресторану года достанется переходящий трофей — антикварная серебряная чаша для льда. На текущий момент этот приз находится у московского ресторана TwinsGarden, который был признан лучшим на WТЕ в прошлом году.
"В юбилейный десятый год мы добавили к географии премии два региона. Это Центральная Россия и Дальний Восток. Теперь премия охватывает уже восемь регионов страны. Так что мы не просто открываем новые имена, мы открываем регионы", — рассказала создатель и продюсер WTE Ирина Тиусонина.
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