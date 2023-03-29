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29 марта, 15:37

В России выберут лучший ресторан года

На премии WhereToEat в Петербурге выберут лучший ресторан года и шеф-повара страны

<p>Гастрономический театр IKRA в Сочи. Обложка © VK /<a href="https://vk.com/wheretoeat" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Where To Eat </a></p>

Гастрономический театр IKRA в Сочи. Обложка © VK / Where To Eat

В рамках Национальной ресторанной премии WhereToEat Russia 7 апреля выберут победителей в нескольких номинациях: "Лучший ресторан года", "Шеф-повар года", "Официант года" и "Кондитер года". Мероприятие пройдёт в Российском этнографическом музее, передаёт газета "Петербургский дневник".

На церемонии огласят топ-100 заведений в России, оценку даст коллегия экспертов со всех уголков страны путём тайного голосования. Среди профессиональных номинаций представлены: "Шеф-повар года", "Сомелье года", "Лучший бар года", "Выбор СМИ" и "Официант года". Впервые кандидаты борются за звание "Кондитер года".

Также будут подведены итоги всероссийского конкурса барменов и шеф-поваров. Лучшему ресторану года достанется переходящий трофей — антикварная серебряная чаша для льда. На текущий момент этот приз находится у московского ресторана TwinsGarden, который был признан лучшим на WТЕ в прошлом году.

"В юбилейный десятый год мы добавили к географии премии два региона. Это Центральная Россия и Дальний Восток. Теперь премия охватывает уже восемь регионов страны. Так что мы не просто открываем новые имена, мы открываем регионы", — рассказала создатель и продюсер WTE Ирина Тиусонина.

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Ирина Фальке
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