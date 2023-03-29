Политолог похвалила нового главу Омской области Хоценко за богатый управленческий опыт
Политолог Фёдорова: Новый глава Омской области Хоценко имеет богатый управленческий опыт
Политолог Анна Фёдорова назвала логичным назначение Виталия Хоценко на пост врио губернатора Омской области, так как он неплохо себя показал за время работы в Правительстве ДНР, также он имеет богатый управленческий опыт.
"Можно посмотреть, он довольно активно ведёт телеграм-канал, где про свою деятельность рассказывает. Кроме того, он выпускник четвёртого потока "школы губернаторов". В целом достаточно богатый управленческий опыт, работал в нескольких регионах России", — подчеркнула собеседница Лайфа.
По её мнению, нынешнее назначение "укладывается в общую логику" кадровых перестановок этого года, когда посты в исполнительной власти получают люди, с одной стороны, не побоявшиеся поехать в новые регионы и работать зачастую в опасных для жизни условиях. С другой стороны, эти люди обладают современными управленческими компетенциями, указала Фёдорова.
Напомним, сегодня президент России Владимир Путин сменил главу Омской области: Александр Бурков досрочно покинул должность, а на его место назначен Виталий Хоценко, который возглавлял Правительство ДНР с 8 июня 2022 года. До этого он занимал пост главы Департамента промышленной политики Минпромторга России, является выпускником "школы губернаторов" и финалистом конкурса "Лидеры России" 2018–2019 годов.
ТАСС / Дмитрий Феоктистов