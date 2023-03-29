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29 марта, 15:54

Юрий Стоянов восхитился обзорами блогера BadComedian

Стоянов: BadComedian вполне талантливый критик с субъективным и искренним взглядом на кино

<p>BadComedian (Евгений Баженов). Фото © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82_2016_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5_(2).jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a> / Okras</p>

BadComedian (Евгений Баженов). Фото © Wikipedia / Okras

Юрий Стоянов в беседе с газетой "Петербургский дневник", говоря о роли старика в новом фильме "Пять процентов", заявил, что, в отличие от своего персонажа, прекрасно ориентируется в реалиях и знаком с работами кинообозревателя Евгения Баженова (BadComedian). Актёр оценил его ролики по достоинству, потому что они качественно отличаются от обилия "работ" псевдокритиков.

"Появился миллион так называемых специалистов по кинематографу: сидит такой малообразованный, малограмотный человек на фоне одной и той же стены и начинает анализировать жизнь. Это так убого, так бездарно, так безграмотно. Но я понимаю, почему такие персоны в кадре. Они писать не умеют, у них нет почерка, они даже не знают, что это такое", — сказал Стоянов.

Актёр подчеркнул, что смотрел обзоры Баженова и тот к вышеперечисленным персонажам не относится. По мнению Стоянова, BadComedian обладает большой фантазией и далеко не бездарный критик, "со своим субъективным, безумно субъективным, но всё-таки очень искренним взглядом на кино".

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"Через баловство и хулиганство он пытается донести своё мнение, рассказать о том, что любит и не любит. Это невероятно субъективно, но то, что такая точка зрения есть, надо иметь в виду, надо видеть и слышать это мнение", — сказал артист.

Ранее YouTube заблокировал обзор блогера на фильм "Скорый "Москва – Россия", приняв его шутку из ролика за диалог из "Титаника".

Ирина Фальке
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