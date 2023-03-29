Юрий Стоянов восхитился обзорами блогера BadComedian

Юрий Стоянов в беседе с газетой "Петербургский дневник", говоря о роли старика в новом фильме "Пять процентов", заявил, что, в отличие от своего персонажа, прекрасно ориентируется в реалиях и знаком с работами кинообозревателя Евгения Баженова (BadComedian). Актёр оценил его ролики по достоинству, потому что они качественно отличаются от обилия "работ" псевдокритиков.

"Появился миллион так называемых специалистов по кинематографу: сидит такой малообразованный, малограмотный человек на фоне одной и той же стены и начинает анализировать жизнь. Это так убого, так бездарно, так безграмотно. Но я понимаю, почему такие персоны в кадре. Они писать не умеют, у них нет почерка, они даже не знают, что это такое", — сказал Стоянов.

Актёр подчеркнул, что смотрел обзоры Баженова и тот к вышеперечисленным персонажам не относится. По мнению Стоянова, BadComedian обладает большой фантазией и далеко не бездарный критик, "со своим субъективным, безумно субъективным, но всё-таки очень искренним взглядом на кино".

"Через баловство и хулиганство он пытается донести своё мнение, рассказать о том, что любит и не любит. Это невероятно субъективно, но то, что такая точка зрения есть, надо иметь в виду, надо видеть и слышать это мнение", — сказал артист.