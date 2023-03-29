Составлен список лекарств, которые должны быть в дачной аптечке

Дачники должны следить, чтобы в аптечке был минимум главных лекарств и солнцезащитный крем с актуальным сроком годности. Какие именно препараты нужно держать под рукой в загородном доме, рассказала "Газете.ru" ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.

"Если говорить о минимальной аптечке для человека без хронических заболеваний, то нужно иметь нестероидные противовоспалительные препараты. Они помогут снизить температуру, уменьшат боль в спине или суставах после трудовых подвигов", — сказала инфекционист.

Среди обязательных лекарств препараты от аллергии, сорбенты, спазмолитики, бинты и лейкопластырь. Провоторова призвала не заниматься самолечением и при необходимости обратиться к врачу.

Также нужно иметь под рукой препараты, которые назначает врач, и обязательно отслеживать их срок годности. То же самое относится и к солнцезащитному крему, время действия которого обычно не превышает года после вскрытия упаковки. Врач напомнила, что SPF-крем нужно использовать даже в пасмурные дни.