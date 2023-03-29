Избиение "лохматой" школьницы обернулось уголовным делом для учительницы из Дмитрова

Следователи ГСУ СКР по Подмосковью возбудили уголовное дело в отношении учительницы из Дмитрова, которая ударила школьницу по голове.

"Следователем следственного отдела по городу Дмитрову ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту халатности, часть первая статьи 293 УК РФ", — говорится в телеграм-канале Следкома.

Согласно версии следствия, "учитель одной из школ Московской области нанёс одной из учениц удар по голове, происшествие было запечатлено на видеозапись". В ведомстве уточнили, что в настоящее время следователи беседуют с родителями школьницы и сотрудниками учебного заведения.