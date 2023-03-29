Избиение "лохматой" школьницы обернулось уголовным делом для учительницы из Дмитрова
СК завёл уголовное дело на учительницу из Дмитрова, которая ударила школьницу по голове
В Подмосковье учительница избила школьницу. Фото © Telegram / ЧП Дмитров
Следователи ГСУ СКР по Подмосковью возбудили уголовное дело в отношении учительницы из Дмитрова, которая ударила школьницу по голове.
"Следователем следственного отдела по городу Дмитрову ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту халатности, часть первая статьи 293 УК РФ", — говорится в телеграм-канале Следкома.
Согласно версии следствия, "учитель одной из школ Московской области нанёс одной из учениц удар по голове, происшествие было запечатлено на видеозапись". В ведомстве уточнили, что в настоящее время следователи беседуют с родителями школьницы и сотрудниками учебного заведения.
Напомним, инцидент произошёл в школе № 2 в городе Яхроме в Дмитровском городском округе. На уроке преподавательница сделала ученице замечание из-за причёски. Сначала женщина отчитала девочку, а затем подняла на неё руку. Педагог ударила ребёнка по голове, начала таскать за волосы, а потом треснула по спине. Одноклассники ребёнка сняли всё на видео.