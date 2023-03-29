В Подмосковье учительница обозвала "чучелом" и побила школьницу из-за неаккуратной причёски

В подмосковной школе преподаватель избила ученицу за, как ей показалось, неподобающий внешний вид. Видео с моментом конфликта появилось в Сети.

В Подмосковье учительница избила школьницу из-за внешнего вида. Видео © Telegram / ЧП Дмитров

Инцидент произошёл в школе № 2 в городе Яхроме в Дмитровском городском округе. Классный руководитель сделала школьнице замечание из-за причёски. Однако этого женщине показалось недостаточно, поэтому она начала дёргать девочку, бить по голове и таскать за волосы. Вместе с тем она оскорбляла ученицу, называя "лохматым чучелом". В конце видео, которое сняли одноклассники ребёнка, видно, что учительница бьёт школьницу по спине.

Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный сообщил, что поручил провести расследование инцидента.

"В Сети появилось видео, на котором преподаватель яхромской школы поднял руку на ученицу. Поручил провести служебное расследование. К виновным будут приняты самые жёсткие меры. Такие ситуации просто недопустимы", — написал он в соцсетях.