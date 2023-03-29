Путин освободил от должности первого замглавы МЧС Чуприяна

Президент России Владимир Путин освободил Александра Чуприяна от должности первого замглавы МЧС. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

"Освободить генерал-полковника внутренней службы Чуприяна Александра Петровича от должности первого заместителя министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", — говорится в документе.

По данным ТАСС, у Чуприяна завершился срок контракта. Он продлевался на пять лет в марте 2018 года, когда чиновнику исполнилось 60 лет, что является предельным возрастом службы в Федеральной противопожарной службе.