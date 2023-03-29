Российский фильм взял две награды на кинофестивале во Франции

Фильм российского режиссёра Алисы Ерохиной "Накануне" отмечен двумя призами на французском фестивале L’Europe autour de l’Europe. Об этом рассказали организаторы на своей странице в соцсети.

"Поздравляем Алису Ерохину, обладательницу приза LUNA (студенческое жюри) и приза SAUVAGE (специальное упоминание) за фильм "Накануне" (Россия/Франция)", — указано в тексте.

Герой картины — замкнутый подросток, решивший во что бы то ни стало избавиться от любовницы своего женатого отца. Главные роли исполнили Дарья Екамасова, Артём Яковлев, Вероника Жукова. Сама Алиса призналась, что не ожидала победы и даже не знала об участии фильма в конкурсе.

"Это очень забавная история. Я сама не знала, что мой фильм участвует в этом фестивале. Заявку подали продюсеры. Более того, я даже не знала, что выиграла в двух номинациях. Сегодня утром проснулась, увидела смс от продюсера, не поняла и продолжала спать. А уже позже осознала, что мы выиграли", — рассказала Ерохина РИА "Новости".

Вот только российская публика прохладно восприняла ленту. В Сети пользователи назвали картину мрачной, нудной и с массой клише, начиная от бритого "под бокс" героя-подростка в вечном спортивном костюме, будто вышедшего из 90-х, и заканчивая унылой обстановкой разрухи.