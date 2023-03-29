Артист театра в Улан-Удэ пытался покончить с собой прямо на сцене перед зрителями

В Улан-Удэ актёр Русского драматического театра имени Н.А. Бестужева Артур Шувалов попытался покончить с собой после спектакля "Театр. Изнанка". Как пишет Babr Mash, суицид он хотел совершить прямо на сцене после поклона перед зрителями, но его спасли и госпитализировали.

Спектакль "Театр. Изнанка" ставил бывший руководитель труппы Сергей Левицкий, которого сняли с должности год назад. Его место занял Вячеслав Дьяченко. Нового руководителя артисты не хотели принимать до сих пор. А ранее труппа устроила ему скандал из-за угроз уволить Шувалова. Кстати, жену Артура новый шеф уже выгнал из театра.