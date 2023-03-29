Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
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29 марта, 17:19
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Артист театра в Улан-Удэ пытался покончить с собой прямо на сцене перед зрителями

Артист Артур Шувалов попытался покончить с собой на сцене драмтеатра в Улан-Удэ

<p>Артур Шувалов. Фото © Русский драматический театр им. Н.А. Бестужева /<strong style="font-weight: bold;"> </strong>С. Примаков</p>

Артур Шувалов. Фото © Русский драматический театр им. Н.А. Бестужева / С. Примаков

В Улан-Удэ актёр Русского драматического театра имени Н.А. Бестужева Артур Шувалов попытался покончить с собой после спектакля "Театр. Изнанка". Как пишет Babr Mash, суицид он хотел совершить прямо на сцене после поклона перед зрителями, но его спасли и госпитализировали.

Спектакль "Театр. Изнанка" ставил бывший руководитель труппы Сергей Левицкий, которого сняли с должности год назад. Его место занял Вячеслав Дьяченко. Нового руководителя артисты не хотели принимать до сих пор. А ранее труппа устроила ему скандал из-за угроз уволить Шувалова. Кстати, жену Артура новый шеф уже выгнал из театра.

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Ранее Лайф рассказывал, что начальник миграционного отделения УВД по ЦАО Москвы майор полиции Александр Чопик попал в реанимацию после попытки суицида.

Андрей Бражников
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