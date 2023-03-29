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29 марта, 17:32

Полковник Росгвардии спрятал телефон в стиральной машине во время обыска

Начальник отдела морского управления Росгвардии Сергей Волков спрятал телефон в отсеке для порошка стиральной машины во время обыска по уголовному делу о закупке некорректно работавших комплексов "Орёл-БПЛА" для защиты Крымского моста.

"В ходе обыска Волков пытался спрятать телефон в лоток для порошка стиральной машины", — сообщил следователь в суде.

Полковник же объяснил неожиданное местонахождение мобильного тем, что гаджет лежал на стиральной машинке и упал туда "в суматохе". А адвокат офицера Росгвардии уточнил, что Волков сразу сообщил силовикам ПИН-код телефона.

Офицер Росгвардии арестован за закупку неисправных БПЛА для охраны Крымского моста на 395 млн

Офицер Росгвардии арестован за закупку неисправных БПЛА для охраны Крымского моста на 395 млн

Ранее сообщалось, что Волкову предъявлено обвинение по статье "Превышение должностных полномочий" в поставке неисправных комплексов "Орёл-БПЛА" для охраны Крымского моста. По версии следствия, по приказу офицера было закуплено оборудование на 395 миллионов, которое не удовлетворяло техническим требованиям.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Андрей Бражников
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