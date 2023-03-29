Полковник Росгвардии спрятал телефон в стиральной машине во время обыска

Начальник отдела морского управления Росгвардии Сергей Волков спрятал телефон в отсеке для порошка стиральной машины во время обыска по уголовному делу о закупке некорректно работавших комплексов "Орёл-БПЛА" для защиты Крымского моста.

"В ходе обыска Волков пытался спрятать телефон в лоток для порошка стиральной машины", — сообщил следователь в суде.

Полковник же объяснил неожиданное местонахождение мобильного тем, что гаджет лежал на стиральной машинке и упал туда "в суматохе". А адвокат офицера Росгвардии уточнил, что Волков сразу сообщил силовикам ПИН-код телефона.