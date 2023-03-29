Губернатор Севастополя объяснил, почему обесточен центр города

Центр Севастополя оказался обесточен после повреждения кабельной линии при проведении земельных работ. Как рассказал губернатор города Михаил Развожаев, специалисты приступили к устранению неполадок.

"По предварительной информации, при проведении земельных работ на одном из участков в Ленинском районе повредили кабельную линию, питающую центр города. Сейчас нет света в районе от Николая Музыки до проспекта Нахимова", — написал Развожаев в телеграм-канале.

По его словам, также частично обесточены улицы Гоголя, Адмирала Октябрьского, Кулакова, Очаковцев, Большая Морская, Новороссийская, Артбухта, 6-я Бастионная, Ленина, Айвазовского, а также набережная Корнилова. Развожаев добавил, что аварийные работы по устранению неполадок уже ведут и в течение получаса на вышеуказанных улицах появится свет.