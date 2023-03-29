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29 марта, 18:13

Путин обновил список угроз нацбезопасности России

Путин отнёс к угрозам нацбезопасности оборот наркотиков в России иностранными спецслужбами

<p>Президент РФ Владимир Путин. Обложка © kremlin.ru</p>

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин отнёс к угрозам нацбезопасности оборот наркотиков в России иностранными спецслужбами и националистическими организациями. Соответствующий указ, который вносит изменения в Стратегию государственной антинаркотической политики на период до 2030 года, опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, в перечень угроз нацбезопасности в сфере оборота наркотиков, а также в области противодействия их незаконному обороту включается "деятельность специальных служб и экстремистских, в том числе националистических организаций иностранных государств, причастных к незаконному производству и контрабанде наркотиков, а также к их незаконному распространению в РФ".

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Андрей Бражников
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