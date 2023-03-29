Путин обновил список угроз нацбезопасности России

Президент РФ Владимир Путин отнёс к угрозам нацбезопасности оборот наркотиков в России иностранными спецслужбами и националистическими организациями. Соответствующий указ, который вносит изменения в Стратегию государственной антинаркотической политики на период до 2030 года, опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, в перечень угроз нацбезопасности в сфере оборота наркотиков, а также в области противодействия их незаконному обороту включается "деятельность специальных служб и экстремистских, в том числе националистических организаций иностранных государств, причастных к незаконному производству и контрабанде наркотиков, а также к их незаконному распространению в РФ".