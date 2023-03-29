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29 марта, 18:29
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Бойфренд жестоко убитой девушки-репетитора задержан при попытке сбежать из Москвы

В Москве задержан мужчина, подозреваемый в убийстве девушки-репетитора

<p>Фото с места задержания. Обложка © Telegram /<a href="https://t.me/skmoscowgsu/1763" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> СК РФ по Москве</a>,<a href="https://t.me/moscowproc/1745" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Прокуратура Москвы</a></p>

Фото с места задержания. Обложка © Telegram / СК РФ по Москве, Прокуратура Москвы

Управление Следкома по столице сообщило о задержании москвича, подозреваемого в убийстве девушки. Трагедия случилась в доме на Бескудниковском бульваре.

"Задержан молодой человек 1997 года рождения, подозреваемый в убийстве девушки на севере Москвы, который в ближайшее время будет доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственных действий", — сообщили в СК.

Как уточнили в городской прокуратуре, в убийстве подозревается её 26-летний сожитель. Его поймали при попытке выехать в Волгоградскую область на рейсовом автобусе. В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об аресте подозреваемого в жестокой расправе.

Изуродовал лицо: За жестокое убийство девушки-репетитора в Москве ищут её бойфренда

Изуродовал лицо: За жестокое убийство девушки-репетитора в Москве ищут её бойфренда

Напомним, в квартире на севере Москвы сегодня было обнаружено тело убитой девушки. Следствию предстоит восстановить полную картину случившегося, но под подозрение сразу попал её бойфренд.

Ирина Фальке
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