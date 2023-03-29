Бойфренд жестоко убитой девушки-репетитора задержан при попытке сбежать из Москвы

Управление Следкома по столице сообщило о задержании москвича, подозреваемого в убийстве девушки. Трагедия случилась в доме на Бескудниковском бульваре.

"Задержан молодой человек 1997 года рождения, подозреваемый в убийстве девушки на севере Москвы, который в ближайшее время будет доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственных действий", — сообщили в СК.

Как уточнили в городской прокуратуре, в убийстве подозревается её 26-летний сожитель. Его поймали при попытке выехать в Волгоградскую область на рейсовом автобусе. В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об аресте подозреваемого в жестокой расправе.