Антикоррупционная прокуратура возбудила дело в отношении замглавы офиса Зеленского

В результате проведённого журналистского расследования возникли вопросы к доходам чиновника, которые намекали на коррупционную деятельность. После этого делом заинтересовалась Генпрокуратура, указали в организации. Ведомство утверждает, что в течение 2022 года Смирнов приобрёл движимое и недвижимое имущество на общую сумму около 250 тысяч долларов, а также проводил сделки по цене значительно ниже рыночной.