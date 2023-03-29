Антикоррупционная прокуратура возбудила дело в отношении замглавы офиса Зеленского
Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении заместителя главы офиса президента страны Андрея Смирнова, сообщает украинская общественная организация "Антикоррупционный правозащитный совет".
В результате проведённого журналистского расследования возникли вопросы к доходам чиновника, которые намекали на коррупционную деятельность. После этого делом заинтересовалась Генпрокуратура, указали в организации. Ведомство утверждает, что в течение 2022 года Смирнов приобрёл движимое и недвижимое имущество на общую сумму около 250 тысяч долларов, а также проводил сделки по цене значительно ниже рыночной.
Ранее бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Украина находится в плачевной ситуации из-за коррумпированности и мании величия элит. Политик напомнил, что ещё до начала специальной военной операции на Украине ВВП Украины был уже в четыре раза меньше, чем у Польши.
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