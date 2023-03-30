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29 марта, 21:37

На Украине призвали готовиться к приёму истребителей F-16

Советник ВВС Украины Игнат призвал Киев начать подготовку к приёму самолётов F-16

Украина уже сейчас должна начать подготовку к приёму истребителей F-16, уверен советник командования Воздушных сил (ВС) страны Юрий Игнат. В эфире телеканала "Рада" он назвал процесс передачи техники непростым.

"То есть всё начнётся с подготовки пилотов и инженеров, и параллельно будет подготовлена база для обслуживания этих самолётов и аэродромная сеть", — заявил Игнат.

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Изменят ли "правила игры" F-16 на Украине

Процесс перевода технической документации также является непростым, а времени у Киева не так много, поэтому советник призвал делать это уже сейчас. Игнат подчеркнул, что потребность Украины в таких самолётах, способных поражать цели в небе, на суше и на море, остаётся.

Ранее Словакия пообещала подарить Украине 13 истребителей МиГ-29 и два зенитно-ракетных комплекса "Куб". Речь идёт о выведенных из состава национальных ВВС самолётах.

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Юлия Коновалова
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