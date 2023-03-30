На Украине призвали готовиться к приёму истребителей F-16

Украина уже сейчас должна начать подготовку к приёму истребителей F-16, уверен советник командования Воздушных сил (ВС) страны Юрий Игнат. В эфире телеканала "Рада" он назвал процесс передачи техники непростым.

"То есть всё начнётся с подготовки пилотов и инженеров, и параллельно будет подготовлена база для обслуживания этих самолётов и аэродромная сеть", — заявил Игнат.

Процесс перевода технической документации также является непростым, а времени у Киева не так много, поэтому советник призвал делать это уже сейчас. Игнат подчеркнул, что потребность Украины в таких самолётах, способных поражать цели в небе, на суше и на море, остаётся.