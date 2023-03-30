Перу выдала россиянина Лаврова, обвиняемого в крупной краже из банка

Из Республики Перу экстрадирован россиянин Леонид Лавров, разыскиваемый за покушение на мошенничество и кражу. По данным МВД, в 2016 году он похитил девять миллионов рублей из хранилища операционного офиса, находясь на должности менеджера одного из российских банков.

"Он вступил в сговор с целью тайного хищения мошенническим способом денежных средств, принадлежащих кредитной организации и страховой компании. Однако довести до конца свой умысел подельники не смогли по независящим от них обстоятельствам", — рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Также Лаврову инкриминируется и кража крупной суммы из банковского хранилища. После совершения преступления он скрылся за границей, и уже в 2017 году его объявили в международный розыск. В 2021-м афериста смогли задержать на территории Перу. А 29 марта в аэропорту города Лимы его передали представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву.