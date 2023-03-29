В Белом доме не увидели нарушений освоения Украиной военной помощи США
Белый дом: США не видят нарушений при освоении Украиной поставляемой военной помощи
Соединённые Штаты не видят вопиющих нарушений при освоении Украиной предоставляемой Вашингтоном военной помощи. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"Мы не видели никаких свидетельств того, что было какое-то вопиющее нарушение, когда дело касается использования военной помощи, направляемой Украине", — сказал он на брифинге, не став уточнять детали.
Кирби отметил, что и Вашингтон, и Киев стремятся к тому, чтобы вся военная помощь использовалась по назначению.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о новых поставках оружия для Киева на сумму $350 миллионов. Это уже 34-й по счёту пакет американской военной помощи для Украины.
t.me / Zelenskiy / Official