В Белом доме не увидели нарушений освоения Украиной военной помощи США

Соединённые Штаты не видят вопиющих нарушений при освоении Украиной предоставляемой Вашингтоном военной помощи. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы не видели никаких свидетельств того, что было какое-то вопиющее нарушение, когда дело касается использования военной помощи, направляемой Украине", — сказал он на брифинге, не став уточнять детали.

Кирби отметил, что и Вашингтон, и Киев стремятся к тому, чтобы вся военная помощь использовалась по назначению.