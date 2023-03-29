Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
Регион

Уведомления отключены

29 марта, 20:49

В Белом доме не увидели нарушений освоения Украиной военной помощи США

Белый дом: США не видят нарушений при освоении Украиной поставляемой военной помощи

Соединённые Штаты не видят вопиющих нарушений при освоении Украиной предоставляемой Вашингтоном военной помощи. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы не видели никаких свидетельств того, что было какое-то вопиющее нарушение, когда дело касается использования военной помощи, направляемой Украине", сказал он на брифинге, не став уточнять детали.

Блинкен раскрыл задачи "надзирателей" из Пентагона на Украине

Блинкен раскрыл задачи "надзирателей" из Пентагона на Украине

Кирби отметил, что и Вашингтон, и Киев стремятся к тому, чтобы вся военная помощь использовалась по назначению.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о новых поставках оружия для Киева на сумму $350 миллионов. Это уже 34-й по счёту пакет американской военной помощи для Украины.

Обложка ©

t.me / Zelenskiy / Official

Юлия Коновалова
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров