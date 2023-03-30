"Спасибо, у меня всё есть": Карл III не стал принимать бумажную корону из Burger King в Берлине
В Германии королю Карлу III пытались подарить бумажную корону из Burger King
Находящемуся с визитом в Германии королю Великобритании Карлу III хотели подарить бумажную корону из сети фаст-фуда Burger King, однако монарх отказался принимать подарок. Об этом пишет Daily Mail.
В Германии королю Карлу III предложили примерить бумажную корону из Burger King. Видео © Daily Mail
Сделать необычный подарок пытался находящийся в толпе мужчина. Сначала он протянул британскому королю руку, а затем протянул ему бумажную корону.
"Это для вас", — сказал парень.
Монарх улыбнулся и ответил, что "у него всё есть". Затем, как пишут журналисты, Карл III отказался от аналогичного подношения со стороны женщины.
Ранее Лайф писал, что визит Карла III во Францию перенесли из-за протестов против пенсионной реформы. В Елисейском дворце объяснили это тем, что хотят принять монарха в условиях, соответствующих дружественным отношениям государств.
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