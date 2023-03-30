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30 марта, 01:48

"Спасибо, у меня всё есть": Карл III не стал принимать бумажную корону из Burger King в Берлине

В Германии королю Карлу III пытались подарить бумажную корону из Burger King

Находящемуся с визитом в Германии королю Великобритании Карлу III хотели подарить бумажную корону из сети фаст-фуда Burger King, однако монарх отказался принимать подарок. Об этом пишет Daily Mail.

В Германии королю Карлу III предложили примерить бумажную корону из Burger King. Видео © Daily Mail

Сделать необычный подарок пытался находящийся в толпе мужчина. Сначала он протянул британскому королю руку, а затем протянул ему бумажную корону.

"Это для вас", — сказал парень.

Монарх улыбнулся и ответил, что "у него всё есть". Затем, как пишут журналисты, Карл III отказался от аналогичного подношения со стороны женщины.

Перенос визита Карла III не даёт Парижу и Лондону перевернуть страницу, заявили во Франции

Перенос визита Карла III не даёт Парижу и Лондону перевернуть страницу, заявили во Франции

Ранее Лайф писал, что визит Карла III во Францию перенесли из-за протестов против пенсионной реформы. В Елисейском дворце объяснили это тем, что хотят принять монарха в условиях, соответствующих дружественным отношениям государств.

Обложка ©

Кадр видео Daily Mail

Юлия Коновалова
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