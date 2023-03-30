"Спасибо, у меня всё есть": Карл III не стал принимать бумажную корону из Burger King в Берлине

Находящемуся с визитом в Германии королю Великобритании Карлу III хотели подарить бумажную корону из сети фаст-фуда Burger King, однако монарх отказался принимать подарок. Об этом пишет Daily Mail.

В Германии королю Карлу III предложили примерить бумажную корону из Burger King. Видео © Daily Mail

Сделать необычный подарок пытался находящийся в толпе мужчина. Сначала он протянул британскому королю руку, а затем протянул ему бумажную корону.

"Это для вас", — сказал парень.

Монарх улыбнулся и ответил, что "у него всё есть". Затем, как пишут журналисты, Карл III отказался от аналогичного подношения со стороны женщины.