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29 марта, 23:27

Американский сенатор возжелал эскалации с Россией ради Украины

Американский сенатор Риш одобрил эскалацию с Россией ради поддержки Украины

Американский сенатор Джим Риш поддержал эскалацию в отношениях с Россией и призвал Вашингтон нарастить поставки вооружения Украине. Об этом он заявил во время соответствующей дискуссии на площадке аналитического Института Хадсона.

"Я не большой поклонник спора о том, что мы не можем идти на эскалацию. Если вы не станете обострять напряжённость, вы проиграете", — сказал Риш.

Изменят ли "правила игры" F-16 на Украине

Изменят ли "правила игры" F-16 на Украине

Сенатор отметил, что выступает за передачу почти любых вооружений Украине, в том числе и истребителей F-16. Однако Риш добавил, что не считает возможным поставлять Киеву ядерное вооружение.

Ранее советник командования Воздушных сил (ВС) страны Юрий Игнат заявил, что Украина уже сейчас должна начать подготовку к приёму истребителей F-16. Процесс перевода технической документации также является непростым, а времени у Киева не так много, поэтому советник призвал уже начать делать это.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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