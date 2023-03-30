Американский сенатор возжелал эскалации с Россией ради Украины
Американский сенатор Риш одобрил эскалацию с Россией ради поддержки Украины
Американский сенатор Джим Риш поддержал эскалацию в отношениях с Россией и призвал Вашингтон нарастить поставки вооружения Украине. Об этом он заявил во время соответствующей дискуссии на площадке аналитического Института Хадсона.
"Я не большой поклонник спора о том, что мы не можем идти на эскалацию. Если вы не станете обострять напряжённость, вы проиграете", — сказал Риш.
Сенатор отметил, что выступает за передачу почти любых вооружений Украине, в том числе и истребителей F-16. Однако Риш добавил, что не считает возможным поставлять Киеву ядерное вооружение.
Ранее советник командования Воздушных сил (ВС) страны Юрий Игнат заявил, что Украина уже сейчас должна начать подготовку к приёму истребителей F-16. Процесс перевода технической документации также является непростым, а времени у Киева не так много, поэтому советник призвал уже начать делать это.
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