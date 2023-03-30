Американский сенатор возжелал эскалации с Россией ради Украины

Американский сенатор Джим Риш поддержал эскалацию в отношениях с Россией и призвал Вашингтон нарастить поставки вооружения Украине. Об этом он заявил во время соответствующей дискуссии на площадке аналитического Института Хадсона.

"Я не большой поклонник спора о том, что мы не можем идти на эскалацию. Если вы не станете обострять напряжённость, вы проиграете", — сказал Риш.

Сенатор отметил, что выступает за передачу почти любых вооружений Украине, в том числе и истребителей F-16. Однако Риш добавил, что не считает возможным поставлять Киеву ядерное вооружение.