В США потребовали вернуть университету украденный дневник русского генерала
Прокуратура Нью-Йорка потребовала вернуть украденный дневник русского генерала Юденича
В Нью-Йорке через суд требуют вернуть украденный из американского университета дневник русского генерала, военачальника Российской империи и белого движения Николая Юденича. Как следует из сообщения американского Минюста, аналогичное требование касается и иных документов, относящихся к периоду Первой мировой войны и революции в России.
"Прокурор Южного округа Нью-Йорка объявил сегодня о подаче гражданского иска о конфискации различных документов периода Первой мировой войны: писем, фотографий, относящихся к российским военным, в том числе дневника русского генерала", — сказано в сообщении.
Прокурор Южного округа штата Нью-Йорк Дэмиан Уильямс намерен вернуть украденные документы в университет, но в какой именно — не уточняется. Как оказалось, их отправили в аукционный дом Парижа для выставления на торги в апреле 2018 года, однако бумаги были изъяты аукционным домом по причине отсутствия документов, подтверждающих подлинность. Кто именно отправил ценные материалы во Францию, также не сообщается.
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