Армения не поддержала пункт по Украине в декларации "саммита за демократию"

Армения воздержалась от принятия параграфа по Украине в декларации "саммита за демократию", посчитав, что этот пункт не отражает всеобъемлюще все кризисы. Эта информация опубликована на сайте правительства страны.

"Премьер-министр Никол Пашинян принял участие в пленарном заседании Второго саммита за демократию, который проходит в режиме видеоконференц-связи. Саммит инициирован президентом США Джо Байденом. По итогам пленарного заседания была принята декларация, к которой Республика Армения присоединилась с оговоркой", — говорится в записи.

В частности, Ереван не стал поддерживать параграф, в котором в контексте поддержки стран и людей во всём мире, придерживающихся ценностей свободы и демократии, а также основополагающих принципов Устава ООН, говорится о конфликте на Украине. По мнению армянской стороны, этот пункт не отражает все конфликты и кризисы и не затрагивает столкновений Армении и Азербайджана.