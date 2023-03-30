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29 марта, 23:55

Армения не поддержала пункт по Украине в декларации "саммита за демократию"

Армения воздержалась от принятия параграфа по Украине в декларации "саммита за демократию", посчитав, что этот пункт не отражает всеобъемлюще все кризисы. Эта информация опубликована на сайте правительства страны.

"Премьер-министр Никол Пашинян принял участие в пленарном заседании Второго саммита за демократию, который проходит в режиме видеоконференц-связи. Саммит инициирован президентом США Джо Байденом. По итогам пленарного заседания была принята декларация, к которой Республика Армения присоединилась с оговоркой", — говорится в записи.

В Кремле не считают американский "саммит за демократию" серьёзным мероприятием, заявил Песков

В Кремле не считают американский "саммит за демократию" серьёзным мероприятием, заявил Песков

В частности, Ереван не стал поддерживать параграф, в котором в контексте поддержки стран и людей во всём мире, придерживающихся ценностей свободы и демократии, а также основополагающих принципов Устава ООН, говорится о конфликте на Украине. По мнению армянской стороны, этот пункт не отражает все конфликты и кризисы и не затрагивает столкновений Армении и Азербайджана.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал США главным диктатором мира, который издевается над другими странами. По словам секретаря Совбеза РФ, Вашингтон к месту и нет провозглашает демократию, но в реальности США уже давно лидируют по нарушениям суверенитета государств, количеству развязанных войн, а также грубой и незаконной охоте на граждан других стран.

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primeminister.am

Юлия Коновалова
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