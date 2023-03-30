Байден на год продлил режим санкций за предполагаемые кибератаки на США
Президент США Джо Байден решил ещё на год продлить режим чрезвычайного положения и срок действия некоторых ранее введённых ограничений, в том числе в отношении России. Поводом для этого стали якобы имевшие место кибератаки на США. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Как отмечается, "вредоносная активность в киберпространстве" несёт риски для национальной безопасности, внешней политики и экономики Штатов.
"По этой причине режим чрезвычайного положения, введённый 1 апреля 2015 года, должен сохраняться после 1 апреля 2023 года", — сообщает пресс-служба американской администрации.
Ранее президент Соединённых Штатов Джо Байден ещё на год оставил в силе действие антироссийских санкций, которые США ввели из-за украинского конфликта. Речь о целом ряде ограничительных мер, которые вводили ещё Барак Обама и Дональд Трамп.
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