Байден на год продлил режим санкций за предполагаемые кибератаки на США

Президент США Джо Байден решил ещё на год продлить режим чрезвычайного положения и срок действия некоторых ранее введённых ограничений, в том числе в отношении России. Поводом для этого стали якобы имевшие место кибератаки на США. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Как отмечается, "вредоносная активность в киберпространстве" несёт риски для национальной безопасности, внешней политики и экономики Штатов.

"По этой причине режим чрезвычайного положения, введённый 1 апреля 2015 года, должен сохраняться после 1 апреля 2023 года", — сообщает пресс-служба американской администрации.