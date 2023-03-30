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30 марта, 02:55

Байден на год продлил режим санкций за предполагаемые кибератаки на США

Президент США Джо Байден решил ещё на год продлить режим чрезвычайного положения и срок действия некоторых ранее введённых ограничений, в том числе в отношении России. Поводом для этого стали якобы имевшие место кибератаки на США. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Как отмечается, "вредоносная активность в киберпространстве" несёт риски для национальной безопасности, внешней политики и экономики Штатов.

"По этой причине режим чрезвычайного положения, введённый 1 апреля 2015 года, должен сохраняться после 1 апреля 2023 года", сообщает пресс-служба американской администрации.

Байден заговорил об "исторических санкциях", которыми хочет давить на Россию

Байден заговорил об "исторических санкциях", которыми хочет давить на Россию

Ранее президент Соединённых Штатов Джо Байден ещё на год оставил в силе действие антироссийских санкций, которые США ввели из-за украинского конфликта. Речь о целом ряде ограничительных мер, которые вводили ещё Барак Обама и Дональд Трамп.

Обложка ©

Flickr / The White House

Юлия Коновалова
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