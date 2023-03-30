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30 марта, 04:47

Глава МВФ Георгиева: Банковский кризис в развитых странах был неизбежным

Кризис банковского сектора в развитых экономиках стал неизбежным следствием борьбы властей с инфляцией. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

"Стремительный переход от затяжного периода низких процентных ставок к куда более высоким ставкам, необходимый для борьбы с инфляцией, неизбежно привёл к турбулентности в банковском секторе в ряде развитых экономик", — сказала она на Боаоском Азиатском форуме в Китае.

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Георгиева добавила, что появившиеся трудности в банковской сфере усложнили выбор властей относительно используемых ими инструментов.

Ранее Лайф писал, что акции крупнейших банков в США, Европе и Японии упали в цене в марте на 16% на фоне банкротства Silicon Valley Bank (SVB) и проблем швейцарского Credit Suisse. Сильнее всего падение затронуло финансовые организации Соединённых Штатов.

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Юлия Коновалова
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