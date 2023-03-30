Глава МВФ Георгиева: Банковский кризис в развитых странах был неизбежным

Кризис банковского сектора в развитых экономиках стал неизбежным следствием борьбы властей с инфляцией. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

"Стремительный переход от затяжного периода низких процентных ставок к куда более высоким ставкам, необходимый для борьбы с инфляцией, неизбежно привёл к турбулентности в банковском секторе в ряде развитых экономик", — сказала она на Боаоском Азиатском форуме в Китае.

Георгиева добавила, что появившиеся трудности в банковской сфере усложнили выбор властей относительно используемых ими инструментов.