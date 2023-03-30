Глава МВФ Георгиева: Банковский кризис в развитых странах был неизбежным
Кризис банковского сектора в развитых экономиках стал неизбежным следствием борьбы властей с инфляцией. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
"Стремительный переход от затяжного периода низких процентных ставок к куда более высоким ставкам, необходимый для борьбы с инфляцией, неизбежно привёл к турбулентности в банковском секторе в ряде развитых экономик", — сказала она на Боаоском Азиатском форуме в Китае.
Георгиева добавила, что появившиеся трудности в банковской сфере усложнили выбор властей относительно используемых ими инструментов.
Ранее Лайф писал, что акции крупнейших банков в США, Европе и Японии упали в цене в марте на 16% на фоне банкротства Silicon Valley Bank (SVB) и проблем швейцарского Credit Suisse. Сильнее всего падение затронуло финансовые организации Соединённых Штатов.