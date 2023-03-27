Во Всемирном банке предрекли мировой экономике "потерянное десятилетие"

Для мировой экономики формируется "потерянное десятилетие". Такое мнение высказал главный экономист и старший вице-президент Всемирного банка (ВБ) по вопросам экономики развития Индермит Гилл.

По его словам, сегодня продолжается снижение потенциальных показателей роста, что уменьшает способность мира решать всё более широкий спектр проблем, среди которых укоренившаяся бедность, расхождение в доходах и изменение климата. По мнению Гилла, негативную тенденцию можно нивелировать за счёт продуманной политики, поощряющей труд и способствующей росту производительности и ускорению инвестиций.

В докладе ВБ говорится, что потенциальные темпы роста мирового ВВП могут вырасти на 0,7% до среднегодовых темпов в 2,9%, если государства примут ориентированную на рост политику. Согласно обновлённому прогнозу Всемирного банка, с 2022 по 2030 год средние потенциальные темпы роста мирового ВВП составят 2,2% ежегодно.