"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 марта, 03:12

Крупнейшие банки США, Европы и Японии сильно потеряли в стоимости акций

FT: Рыночная стоимость банков Европы, США и Японии в марте упала на $459 млрд

Акции крупнейших банков в США, Европе и Японии упали в цене в марте на 16% на фоне банкротства Silicon Valley Bank (SVB) и проблем швейцарского Credit Suisse. Об этом пишет издание Financial Times.

"Рыночная стоимость банков в США, Европе и Японии потеряла 459 миллиардов долларов в этом месяце; снижение на 16% является самым резким спадом с марта 2020 года", — отмечает газета.

Банки заняли рекордную сумму у ФРС США на фоне развивающегося кризиса

Банки заняли рекордную сумму у ФРС США на фоне развивающегося кризиса

Сильнее всего падение затронуло финансовые организации Соединённых Штатов. Попытки стабилизировать ситуацию со стороны регуляторов пока что можно оценить лишь как частично успешные, подчёркивают авторы материала. Так, ценные бумаги оказавшегося на грани краха американского банка First Republic и швейцарского Credit Suisse продолжили падение, несмотря на то что оба получили экстренное кредитование.

Напомним, в начале марта в США закрылись сразу два крупнейших банка Signature Bank и Silicon Valley. Также было объявлено о закрытии криптоориентированного банка Silvergate. А в Европе с проблемами столкнулся один из крупнейших банков Швейцарии Credit Suisse. Американское издание Axios предупредило Белый дом об угрозе глобального кризиса. После этого экс-президент Дональд Трамп предсказал Штатам новую Великую депрессию из-за политики нынешнего лидера страны Джо Байдена.

Американский миллиардер рассказал, как экономика США рушится "на наших глазах"

Американский миллиардер рассказал, как экономика США рушится "на наших глазах"

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
  • Новости
  • Банки
  • США
  • ЕС
  • Япония
  • Мировая экономика
  • Политика
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров