Крупнейшие банки США, Европы и Японии сильно потеряли в стоимости акций

Акции крупнейших банков в США, Европе и Японии упали в цене в марте на 16% на фоне банкротства Silicon Valley Bank (SVB) и проблем швейцарского Credit Suisse. Об этом пишет издание Financial Times.

"Рыночная стоимость банков в США, Европе и Японии потеряла 459 миллиардов долларов в этом месяце; снижение на 16% является самым резким спадом с марта 2020 года", — отмечает газета.

Сильнее всего падение затронуло финансовые организации Соединённых Штатов. Попытки стабилизировать ситуацию со стороны регуляторов пока что можно оценить лишь как частично успешные, подчёркивают авторы материала. Так, ценные бумаги оказавшегося на грани краха американского банка First Republic и швейцарского Credit Suisse продолжили падение, несмотря на то что оба получили экстренное кредитование.