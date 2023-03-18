Крупнейшие банки США, Европы и Японии сильно потеряли в стоимости акций
FT: Рыночная стоимость банков Европы, США и Японии в марте упала на $459 млрд
Акции крупнейших банков в США, Европе и Японии упали в цене в марте на 16% на фоне банкротства Silicon Valley Bank (SVB) и проблем швейцарского Credit Suisse. Об этом пишет издание Financial Times.
"Рыночная стоимость банков в США, Европе и Японии потеряла 459 миллиардов долларов в этом месяце; снижение на 16% является самым резким спадом с марта 2020 года", — отмечает газета.
Сильнее всего падение затронуло финансовые организации Соединённых Штатов. Попытки стабилизировать ситуацию со стороны регуляторов пока что можно оценить лишь как частично успешные, подчёркивают авторы материала. Так, ценные бумаги оказавшегося на грани краха американского банка First Republic и швейцарского Credit Suisse продолжили падение, несмотря на то что оба получили экстренное кредитование.
Напомним, в начале марта в США закрылись сразу два крупнейших банка — Signature Bank и Silicon Valley. Также было объявлено о закрытии криптоориентированного банка Silvergate. А в Европе с проблемами столкнулся один из крупнейших банков Швейцарии Credit Suisse. Американское издание Axios предупредило Белый дом об угрозе глобального кризиса. После этого экс-президент Дональд Трамп предсказал Штатам новую Великую депрессию из-за политики нынешнего лидера страны Джо Байдена.
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