В Китае призвали мир противостоять односторонним санкциям

Международное сообщество должно противостоять односторонним санкциям отдельных государств и формированию конфликтующих блоков. Об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян на церемонии открытия основной части Боаоского Азиатского форума, который проходит на острове Хайнань.

"Мы должны придерживаться глобальной инициативы [Китая] в области безопасности, <...> противостоять злоупотреблениям односторонними санкциями и юрисдикции "длинной руки" (экстерриториальное распространение национального законодательства. — Прим. Лайфа). Мы против блокового противостояния, когда приходится выбирать между той или иной стороной", — подчеркнул премьер Госсовета КНР.

Как отметил глава правительства, Пекин предлагает мирные методы урегулирования конфликтов между странами. По словам Ли Цяна, международное сообщество должно стремиться к солидарности, чтобы совместно способствовать глобальному развитию.