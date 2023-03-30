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30 марта, 05:25

На пост премьера Казахстана предложили кандидатуру Алихана Смаилова

В Казахстане партия "Аманат" предложила кандидатуру Алихана Смаилова на пост премьер-министра

<p>Алихан Смаилов. Обложка © ТАСС / POOL / Александр Астафьев</p>

Алихан Смаилов. Обложка © ТАСС / POOL / Александр Астафьев

В Казахстане предложили назначить на пост премьер-министра республики Алихана Смаилова, возглавляющего правительство с января прошлого года. С такой инициативой к президенту Касым-Жомарту Токаеву обратилась крупнейшая партия страны "Аманат" ("Завет предков").

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Мажилиса парламента, председателя партии "Aманат" Ерлана Кошанова. Президенту от партии "Aманат" была предложена кандидатура Алихана Асхановича Смаилова на должность нового премьер-министра", — сообщила пресс-служба президента Казахстана.

Согласно местному законодательству, в ближайшее время глава республики обсудит предложенную кандидатуру с остальными фракциями партий в Мажилисе (нижней палате парламента).

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Ранее Лайф писал, что Правительство Казахстана во главе с Алиханом Смаиловым сложило полномочия перед вновь избранной нижней палатой парламента. При этом уточнялось, что кабмин продолжит исполнять свои обязанности до тех пор, пока не будет утверждён новый состав.

Николь Вербер
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