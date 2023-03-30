На пост премьера Казахстана предложили кандидатуру Алихана Смаилова

В Казахстане предложили назначить на пост премьер-министра республики Алихана Смаилова, возглавляющего правительство с января прошлого года. С такой инициативой к президенту Касым-Жомарту Токаеву обратилась крупнейшая партия страны "Аманат" ("Завет предков").

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Мажилиса парламента, председателя партии "Aманат" Ерлана Кошанова. Президенту от партии "Aманат" была предложена кандидатура Алихана Асхановича Смаилова на должность нового премьер-министра", — сообщила пресс-служба президента Казахстана.

Согласно местному законодательству, в ближайшее время глава республики обсудит предложенную кандидатуру с остальными фракциями партий в Мажилисе (нижней палате парламента).