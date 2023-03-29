Правительство Казахстана сложило полномочия

Правительство Казахстана во главе с Алиханом Смаиловым сложило полномочия перед избранной нижней палатой парламента. Об этом сообщает пресс-служба главы республики Касым-Жомарта Токаева.

"В связи со сложением полномочий Правительства Республики Казахстан перед вновь избранным Мажилисом Парламента Республики Казахстан постановляю: Правительству Республики Казахстан исполнять свои обязанности до утверждения нового состава Правительства Республики Казахстан", — отмечается в документе.

Согласно законодательству, проконсультировавшись с фракциями представленных в Мажилисе политических партий, президент внесёт кандидатуру премьер-министра на рассмотрение палаты, а после одобрения депутатов — назначит его на пост. Назначение членов правительства проходит по представлению премьер-министра, также внесённому после консультаций с Мажилисом.