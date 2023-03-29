Правительство Казахстана сложило полномочия
Правительство Казахстана сложило полномочия после избрания нижней палаты парламента
Правительство Казахстана во главе с Алиханом Смаиловым сложило полномочия перед избранной нижней палатой парламента. Об этом сообщает пресс-служба главы республики Касым-Жомарта Токаева.
"В связи со сложением полномочий Правительства Республики Казахстан перед вновь избранным Мажилисом Парламента Республики Казахстан постановляю: Правительству Республики Казахстан исполнять свои обязанности до утверждения нового состава Правительства Республики Казахстан", — отмечается в документе.
Согласно законодательству, проконсультировавшись с фракциями представленных в Мажилисе политических партий, президент внесёт кандидатуру премьер-министра на рассмотрение палаты, а после одобрения депутатов — назначит его на пост. Назначение членов правительства проходит по представлению премьер-министра, также внесённому после консультаций с Мажилисом.
Напомним, 19 марта в Казахстане прошли всеобщие выборы депутатов Мажилиса и маслихатов (местных представительных органов власти). По итогам в состав нижней палаты парламента прошли шесть из семи партий, преодолевшие пятипроцентный барьер. В их числе крупнейшая партия "Аманат" (53,9%), которая заняла 62 из 98 мест, народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" (10,9%), демократическая партия "Ак жол" (8,41%), Народная партия Казахстана (6,8%), партия "Республика" (6,59%) и оппозиционная Общенациональная социал-демократическая партия (5,2%).
ТАСС / Дмитрий Караман