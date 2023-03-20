Шесть партий прошли в Парламент Казахстана по итогам внеочередных выборов

Шесть из семи партий преодолели пятипроцентный барьер и проходят в состав Мажилиса (нижней палаты) Парламента Казахстана по итогам состоявшихся 19 марта внеочередных выборов. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии страны Нурлан Абдиров, озвучив предварительные данные.

Так, крупнейшая партия "Аманат" ("Зов предков") набирает 53,9% голосов. На втором месте — народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" ("Село") с 10,9% голосов, она проходит в Парламент впервые. На третьей строчке с 8,41% находится демократическая партия Казахстана "Ак жол" ("Светлый путь"). Также барьер преодолели Народная партия Казахстана (6,8%), партия "Республика" (6,59%) и оппозиционная Общенациональная социал-демократическая партия (5,2%). А партия "зелёных" "Байтак", набрав всего 2,3%, осталась за бортом. Кроме того, 3,9% граждан проголосовали против всех.

Досрочные выборы в Мажилис организованы по смешанной системе: 70% депутатов избираются по партийным спискам, а 30% — по одномандатным округам. В прошлом созыве Парламента было всего три фракции: партии "Аманат", партии "Ак жол" и Народной партии Казахстана.