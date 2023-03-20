Миссия ПА ОДКБ признает итоги выборов в Казахстане, которые подведёт ЦИК страны

Парламентские выборы в Казахстане, которые прошли 19 марта, были проведены в соответствии с международными нормами и национальным законодательством. Такое заявление в ходе брифинга сделал координатор миссии Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ), заместитель главы постоянной комиссии по безопасности нижней палаты парламента Белоруссии Александр Маркевич.

"Необходимо констатировать, и мы отметили это в своём заключении, что выборы были проведены в соответствии с законодательством Республики Казахстан и международными нормами", — сказал он.

Как подчеркнул Маркевич, в ходе подсчёта голосов не были выявлены нарушения по порядку выдачи бюллетеней, размещения наглядной агитации, организации самого процесса голосования. Это было указано в заключении международной группы наблюдателей. Вместе с тем миссия ПА ОДКБ отмечает высокий уровень обеспечения безопасности и правопорядка на избирательных участках. По словам Маркевича, наблюдатели не заметили присутствия "людей в погонах".

"Мы увидели, что, естественно, меры безопасности были приняты, но тем не менее мы увидели довольно высокое правосознание избирателей, людей, которые организовали избирательный процесс, и общественный порядок был на высоком уровне", — добавил он.