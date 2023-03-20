Миссия ПА ОДКБ признает итоги выборов в Казахстане, которые подведёт ЦИК страны
Наблюдатели от ПА ОДКБ: Выборы в Казахстане соответствовали международным нормам
Парламентские выборы в Казахстане, которые прошли 19 марта, были проведены в соответствии с международными нормами и национальным законодательством. Такое заявление в ходе брифинга сделал координатор миссии Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ), заместитель главы постоянной комиссии по безопасности нижней палаты парламента Белоруссии Александр Маркевич.
"Необходимо констатировать, и мы отметили это в своём заключении, что выборы были проведены в соответствии с законодательством Республики Казахстан и международными нормами", — сказал он.
Как подчеркнул Маркевич, в ходе подсчёта голосов не были выявлены нарушения по порядку выдачи бюллетеней, размещения наглядной агитации, организации самого процесса голосования. Это было указано в заключении международной группы наблюдателей. Вместе с тем миссия ПА ОДКБ отмечает высокий уровень обеспечения безопасности и правопорядка на избирательных участках. По словам Маркевича, наблюдатели не заметили присутствия "людей в погонах".
"Мы увидели, что, естественно, меры безопасности были приняты, но тем не менее мы увидели довольно высокое правосознание избирателей, людей, которые организовали избирательный процесс, и общественный порядок был на высоком уровне", — добавил он.
Также в заключении говорится, что в ходе парламентских выборов в Казахстане были созданы условия для волеизъявления избирателей. В связи со всем этим миссия ПА ОДКБ признает результаты голосования, которые подведёт Центризбирком республики.
Напомним, всеобщие выборы депутатов Мажилиса в Казахстане и маслихатов (местных представительных органов власти) всех уровней прошли 19 марта. Миссия наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества не зафиксировала на парламентских выборах каких-либо нарушений. Голосование на всей территории республики закончилось в 21:00 по времени Астаны (18:00 мск). Согласно данным научно-исследовательской ассоциации "Институт демократии", на выборах лидирует правящая партия Казахстана "Аманат". За неё отдано 53,33% голосов избирателей.
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