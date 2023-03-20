Подведены предварительные итоги выборов в Казахстане
Exit poll: В парламент Казахстана прошли шесть партий, лидирует "Аманат"
На выборах депутатов Мажилиса в голосовании по партийным спискам, по информации научно-исследовательской ассоциации "Институт демократии", лидирует крупнейшая казахстанская партия — "Аманат". За неё отдано 53,33% голосов избирателей.
По данным НИА, на втором месте Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" (11,26%). За ней идёт с 8,87% партия "Ак жол". Четвёртым, согласно набору голосов, стало общественное объединение "Партия Respublica" (8,33%). Также необходимый пятипроцентный порог преодолели Народная партия Казахстана (6,93%) и Общенациональная социал-демократическая партия (5,12%). Завершилось голосование в 18:00 мск, явка составила 54,19%. По итогам будут определены обладатели 69 депутатских мандатов.
Напомним, всеобщие выборы депутатов Мажилиса в Казахстане и маслихатов (местных представительных органов власти) всех уровней прошли 19 марта. Миссия наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества не зафиксировала на парламентских выборах каких-либо нарушений. Голосование на всей территории республики закончилось в 21:00 по времени Астаны (18:00 мск).
ТАСС / Мария Дрожжина