Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
19 марта, 21:21

Подведены предварительные итоги выборов в Казахстане

Exit poll: В парламент Казахстана прошли шесть партий, лидирует "Аманат"

На выборах депутатов Мажилиса в голосовании по партийным спискам, по информации научно-исследовательской ассоциации "Институт демократии", лидирует крупнейшая казахстанская партия — "Аманат". За неё отдано 53,33% голосов избирателей.

По данным НИА, на втором месте Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" (11,26%). За ней идёт с 8,87% партия "Ак жол". Четвёртым, согласно набору голосов, стало общественное объединение "Партия Respublica" (8,33%). Также необходимый пятипроцентный порог преодолели Народная партия Казахстана (6,93%) и Общенациональная социал-демократическая партия (5,12%). Завершилось голосование в 18:00 мск, явка составила 54,19%. По итогам будут определены обладатели 69 депутатских мандатов.

Назарбаев впервые появился на публике после операции на сердце

Назарбаев впервые появился на публике после операции на сердце

Напомним, всеобщие выборы депутатов Мажилиса в Казахстане и маслихатов (местных представительных органов власти) всех уровней прошли 19 марта. Миссия наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества не зафиксировала на парламентских выборах каких-либо нарушений. Голосование на всей территории республики закончилось в 21:00 по времени Астаны (18:00 мск).

Обложка ©

ТАСС / Мария Дрожжина

Арина Родионова
  • Новости
  • Казахстан
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров