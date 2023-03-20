Подведены предварительные итоги выборов в Казахстане

На выборах депутатов Мажилиса в голосовании по партийным спискам, по информации научно-исследовательской ассоциации "Институт демократии", лидирует крупнейшая казахстанская партия — "Аманат". За неё отдано 53,33% голосов избирателей.

По данным НИА, на втором месте Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" (11,26%). За ней идёт с 8,87% партия "Ак жол". Четвёртым, согласно набору голосов, стало общественное объединение "Партия Respublica" (8,33%). Также необходимый пятипроцентный порог преодолели Народная партия Казахстана (6,93%) и Общенациональная социал-демократическая партия (5,12%). Завершилось голосование в 18:00 мск, явка составила 54,19%. По итогам будут определены обладатели 69 депутатских мандатов.