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30 марта, 05:22

Директор МВФ Георгиева призвала признать нечестное распределение благ между народами

Глобализация мировой экономики ведёт к нечестному распределению благ между народами. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

"Мы должны признать, что блага от глобализации не распределяются справедливым образом между странами и людьми", — призвала Георгиева на Боаоском Азиатском форуме, который проходит в Китае.

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Также, по словам директора МВФ, глобальные цепочки поставок должны быть более защищёнными и диверсифицированными.

Боаоский Азиатский форум, который неофициально называют "восточным Давосом", открылся 28 марта на китайском острове Хайнань. Целями его проведения являются развитие сотрудничества и координации между странами континента, а также создание платформы по налаживанию диалога по экономическим и прочим вопросам между официальными лицами, бизнесменами и учёными. Форум продлится до 31 марта.

Ранее Георгиева заявила, что банковский кризис в развитых странах был неизбежным. По мнению директора-распорядителя Международного валютного фонда, он стал следствием борьбы властей с инфляцией.

Обложка ©

Unsplash

Никита Никонов
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