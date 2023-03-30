Кандидат в президенты Турции обозначил свою позицию по антироссийским санкциям

Турции не следует повторять за Западом санкции против России. Об этом заявил кандидат в президенты страны Синан Оган.

"Мы не должны вести себя так, как раньше: как Запад сделает, так и мы. Нашим приоритетом будет Турция и регион, мы считаем регион нашим домом и считаем, что внутренние дела можем урегулировать своими силами", — приводит слова политика РИА "Новости".

Также Оган считает, что устранять разногласия нужно с помощью диалога, а не ввода санкций.

Кандидатуру политика на пост президента Турции выдвинул альянс Ata. Высшая избирательная комиссия зарегистрировала Огана одним из четырёх кандидатов на пост главы государства после того, как он смог собрать 100 тысяч голосов избирателей. Выборы президента состоятся 14 мая.