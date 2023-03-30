Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
Регион

Уведомления отключены

30 марта, 06:04

Два военных вертолёта столкнулись в США

NYT: В США во время учений столкнулись два военных вертолёта

Два военных вертолёта столкнулись в США. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на представителя вооружённых сил страны.

Инцидент произошёл во время учений на военной базе "Форт-Кэмпбелл".

"Два вертолёта Армии США столкнулись во время учебной миссии над Кентукки в среду вечером", — говорится в сообщении.

Информация о состоянии экипажей уточняется.

В США потерпел крушение военный вертолёт, все люди на борту погибли

В США потерпел крушение военный вертолёт, все люди на борту погибли

Ранее в США два самолёта столкнулись в воздухе и затонули. Инцидент произошёл в небе над Флоридой, погибло два человека.

Обложка ©

ТАСС / EPA / ROBERT GHEMENT

Никита Никонов
  • Новости
  • США
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров