Два военных вертолёта столкнулись в США. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на представителя вооружённых сил страны.

Инцидент произошёл во время учений на военной базе "Форт-Кэмпбелл".

"Два вертолёта Армии США столкнулись во время учебной миссии над Кентукки в среду вечером", — говорится в сообщении.

Информация о состоянии экипажей уточняется.