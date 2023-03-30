Два военных вертолёта столкнулись в США
NYT: В США во время учений столкнулись два военных вертолёта
Два военных вертолёта столкнулись в США. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на представителя вооружённых сил страны.
Инцидент произошёл во время учений на военной базе "Форт-Кэмпбелл".
"Два вертолёта Армии США столкнулись во время учебной миссии над Кентукки в среду вечером", — говорится в сообщении.
Информация о состоянии экипажей уточняется.
Ранее в США два самолёта столкнулись в воздухе и затонули. Инцидент произошёл в небе над Флоридой, погибло два человека.
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ТАСС / EPA / ROBERT GHEMENT