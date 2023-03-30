Посол объяснил, почему Россия включила Венгрию в список недружественных стран

Каналы для диалога между Россией и Венгрией остаются открытыми, несмотря на то что страна входит в список недружественных государств. Об этом заявил посол в Будапеште Евгений Станиславов.

Он отметил, что страна показывает прагматичную позицию, от которой пока не собирается отказываться даже под давлением своих союзников по Евросоюзу и НАТО, а также добавил, что в основе её политики лежит желание защитить собственные интересы. Вместе с тем дипломат добавил, что Будапешта коснулись негативные последствия конфликта на Украине и западных санкций против России.

При этом посол подчеркнул, что Россия внесла Венгрию в список недружественных стран, поскольку она подписалась под всеми антироссийскими санкционными пакетами Брюсселя. И Будапешт вынужден их строго исполнять, даже несмотря на то что они оказывают негативное влияние на все сферы сотрудничества наших государств, причём это коснулось даже жизнедеятельности российского посольства, указал Станиславов.

"Но мы остаёмся оптимистами и даже на этом фоне продолжаем стремиться к конструктивному взаимодействию с Венгрией и держать каналы диалога открытыми ради сохранения накопленного за прошедшие годы багажа позитивных наработок", — приводит его слова РИА "Новости".