Проректор МФТИ Виталий Баган оказался сыном заместителя мэра Киева

По нашим данным, у Виталия Багана есть украинский аналог российского ИНН. В 2014 году он был клиентом "Приватбанка", в 2019-м вошёл в список зарегистрированных избирателей Незалежной. Также проректор имел две прописки в центре Киева: в дореволюционном доме на улице Сечевых Стрельцов и в сталинке на улице Олеся Гончара. Сейчас эта недвижимость суммарно оценивается в 300–400 тысяч долларов (от 23 до 31 миллиона рублей). В Москве же Виталий Баган владеет трёхкомнатной квартирой на улице Новопеределкинской (стоимость около 20 миллионов рублей). Там же прописаны его малолетний ребёнок и супруга, которая в соцсетях подписана на паблики, посвящённые переезду в Армению и жизни в Таиланде. Не исключено, что женщина, участвовавшая в так называемом умном голосовании блогера Алексея Навального, готовится к переезду.