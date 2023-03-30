Проректор МФТИ Виталий Баган оказался сыном заместителя мэра Киева
Виталий Баган. Обложка © ТАСС / Михаил Джапаридзе
Один из руководителей ведущего физтеха России — МФТИ — Виталий Баган и заммэра Киева Анатолий Баган оказались близкими родственниками. Как выяснил Лайф, 35-летний проректор вуза приходится сыном заместителю Виталия Кличко.
По нашим данным, у Виталия Багана есть украинский аналог российского ИНН. В 2014 году он был клиентом "Приватбанка", в 2019-м вошёл в список зарегистрированных избирателей Незалежной. Также проректор имел две прописки в центре Киева: в дореволюционном доме на улице Сечевых Стрельцов и в сталинке на улице Олеся Гончара. Сейчас эта недвижимость суммарно оценивается в 300–400 тысяч долларов (от 23 до 31 миллиона рублей). В Москве же Виталий Баган владеет трёхкомнатной квартирой на улице Новопеределкинской (стоимость около 20 миллионов рублей). Там же прописаны его малолетний ребёнок и супруга, которая в соцсетях подписана на паблики, посвящённые переезду в Армению и жизни в Таиланде. Не исключено, что женщина, участвовавшая в так называемом умном голосовании блогера Алексея Навального, готовится к переезду.
Отцу Виталия Багана Анатолию 57 лет. Он, как и сын, окончил МФТИ, а в 90-х занялся бизнесом. В 2010-х Баган-старший устроился в мэрию украинской столицы. В течение последних восьми лет он возглавляет Управление промышленности, предпринимательства и регуляторной политики при Администрации Киева. На Украине Анатолий Баган имеет статус заслуженного экономиста и госслужащего четвёртого ранга. Как чиновник, он всегда в гуще событий. Так, например, недавно он сформировал перечень объектов критической инфраструктуры города и порядок сокращения электропотребления ведущими предприятиями в условиях СВО. А по соцсетям можно сделать вывод, что Баган-старший является доверенным чиновником мэра Киева Кличко. Вместе они посещают различные стратегические мероприятия, например презентацию нового фюзеляжа самолёта Ан-178Т для нужд ВВС Украины.
Полное расследование о связи проректора российского университета МФТИ с киевской мэрией можно почитать в материале Лайфа.